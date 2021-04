Atletica: Golden Gala 2021 approda a Firenze il 4 giugno

(ANSA) - FIRENZE, 08 APR - Approda a Firenze, il 4 giugno, la 41/a edizione del Golden Gala Pietro Mennea, meeting internazionale di atletica leggera e tappa del circuito Wanda Diamond League. Ad ospitare la manifestazione l'Asics Firenze Marathon stadium, il cosiddetto Ridolfi. Il Golden Gala dunque lascia quest'anno la sua sede tradizionale, lo stadio Olimpico di Roma, per la concomitanza con i campionati europei di calcio: nella Capitale si giocheranno quattro partite.

Felice della scelta si è detto il presidente della Federazione italiana di atletica leggera Stefano Mei: "Firenze è una città fondamentale per il nostro movimento e ricondurre al 'Ridolfi' un evento di respiro internazionale deve essere considerato un segnale di buon auspicio per tutta l'atletica italiana". Soddisfatto il sindaco di Firenze Dario Nardella: "La città - le sue parole - si conferma sede ideale per ospitare eventi sportivi di altissimo livello. É un'opportunità da sfruttare per la ripartenza post Covid: eventi come il Golden Gala potranno avere ricadute positive sull'intero sistema locale". "Uno splendido segnale di ripartenza, non solo per lo sport", il commento dell'assessore allo sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione. (ANSA).