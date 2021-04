Torna Scoppio carro a Firenze, volo perfetto colombina

(ANSA) - FIRENZE, 04 APR - Dopo l'annullamento l'anno scorso causa Covid, quest'anno si è tenuto a Firenze lo Scoppio del carro, pur in un'insolita piazza del Duomo deserta per questa antica tradizione popolare fiorentina di Pasqua, che si tramanda da secoli. E perfetto è stato il volo della 'colombina', il congegno trasportato da un razzo innescato dal cero santo: partita dall'altare della Cattedrale, ha acceso il carro di fuoco, detto Brindellone, posizionato tra Duomo e Battistero e poi, è tornata indietro. La tradizione tramanda che se riesce a rientrare ci saranno buoni raccolti. Un segno di buon augurio che quest'anno sembra avere anche un significato per l'emergenza Covid.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, che era presente in piazza Duomo insieme al governatore Eugenio Giani, ha ricordato di aver "voluto con tenacia" che quest'anno si svolgesse lo Scoppio del carro, pur senza pubblico - i fiorentini hanno potuto guardarlo in diretta su Toscana tv - , in totale sicurezza: "Un bel messaggio", ha detto Nardella, di "buon auspicio", un "valore di rinascita straordinario". (ANSA).