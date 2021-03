Musei: donato a Opificio Firenze piano tavolo in pietre dure

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Nuova acquisizione, definita "straordinaria", per il Museo dell'Opificio delle pietre dure di Firenze: è un prezioso piano di tavolo in commesso di pietre dure raffigurante 'Civetta e uccelli in un paesaggio'. L'opera è stata donata nel febbraio 2020 dalla marchesa Donella Torrigiani Torelli e potrà essere ammirata negli orari di apertura del Museo dell'Opificio delle pietre dure a partire dalla prossima riapertura stabilita dai provvedimenti del Governo per l'emergenza Covid.

Il piano di tavolo, appartenuto ai Venturi Ginori Lisci famiglia materna della sua donatrice, venne trasferito a Palazzo Torrigiani a Firenze alcuni decenni fa, proveniente da una residenza di campagna. Per caratteri stilistici e tecnica di esecuzione, spiega l'Opificio, si ritiene possa essere riferibile al periodo di Ferdinando II de' Medici. Raffigura al centro una civetta legata a un bastone circondata da uccelli in un paesaggio: il modello della composizione, è un dipinto del secondo decennio del Seicento del fiammingo Frans Snyders. La civetta, che qui trionfa sul colombaccio, è simbolo di sapienza già nella letteratura greca, il soggetto si lega a una favola di Esopo che invita a non disprezzare i consigli di chi ammonisce.

(ANSA).