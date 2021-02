Congo: bandiere a mezz'asta a Palazzo Vecchio

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - "Bandiere a mezz'asta per le vittime dell'attentato in #Congo. Firenze si unisce al cordoglio per la scomparsa dell'ambasciatore Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo e chiede che si faccia chiarezza al più presto. Onoriamo per sempre la loro memoria". Così il sindaco di Firenze Dario Nardella su twitter (ANSA).