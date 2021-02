Covid: Toscana, crescono casi e tasso positività

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - In aumento in Toscana i nuovi contagi da Covid e il tasso di positività. Secondo quanto reso noto dal presidente della Toscana Eugenio Giani su Fb, l'ultimo report regionale parla di 968 casi su 19.677 test di cui 14.363 tamponi molecolari e 5.314 test rapidi, con un tasso di positività al 4,92% (8,6% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi erano stati 953 e il tasso di positività del 4,4% su 13.471 tamponi molecolari e 8.101 tamponi antigenici rapidi.

"Un risultato atteso ma anche incoraggiante - scrive inoltre Giani nel suo post su Fb -. Secondi gli studi dell'Asl Toscana Centro, i vaccini Pfzier hanno dimostrato di essere efficaci già dopo la prima dose e stiamo estendendo lo studio anche ad Astrazeneca. I vaccini sono la nostra arma per combattere il virus, e appena arriveranno maggiori dosi siamo pronti per la vaccinazione a tappeto della popolazione". (ANSA).