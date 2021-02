Covid: in Toscana altri 15 decessi, lieve calo ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - Con 968 nuovi casi, età media 44 anni, salgono a 148.821 i contagi Covid registrati in Toscana da inizio pandemia. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 130.060 (87,4% dei casi totali). Si registrano purtroppo altri 15 nuovi decessi - 6 uomini e 9 donne con un'età media di 82,5 anni - che portano il totale dei pazienti Covid deceduti a 4.546.

Oggi sono stati eseguiti 14.363 tamponi molecolari e 5.314 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,9% è risultato positivo, dato in crescita. Sono invece 11.318 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8,6% è risultato positivo.

Lieve calo dei ricoverati: sono 891, 2 in meno rispetto a ieri, di cui 147 in terapia intensiva (stabili).

Riguardo alle province il numero maggiore dei nuovi casi si registra a Firenze: più 264 rispetto a ieri. Dietro si colloca Lucca con 106 contagi in più, seguita da Arezzo con 101. Ci sono poi Siena (99), Pistoia (96), Pisa (90), Prato (71), Livorno (59), Massa (53), ultima Grosseto con 29.dato di ieri).

Complessivamente, 13.324 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (480 in più rispetto a ieri, più 3,7%). Sono 30.978 (145 in più rispetto a ieri, più 0,5%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).