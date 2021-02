Larissa Iapichino, Nardella 'dà entusiamo e speranza'

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - "#LarissaIapichino nella storia! Ha eguagliato sua madre Fiona May col nuovo primato mondiale junior di salto in lungo. Una grande atleta fiorentina che dà entusiasmo e speranza a tanti giovani e al nostro Paese.

Complimenti Larissa, continua così!". E' quanto scrive su twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella dopo il nuovo record di Larissa Iachipino ad Ancona.

I complimenti arrivano anche dal presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo: "Straordinaria Larissa Iachipino!", scrive su Fb aggiungendo: "Larissa fa volare la Toscana e l'Italia ed è una grande emozione sapere che ci rappresenterà alle Olimpiadi di Tokyo! E, intanto, sarò davvero orgoglioso di poterla incontrare e premiare in Consiglio regionale". (ANSA).