Donne: verso Italia-Israele, convocata Zanoli

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Questa sera la Nazionale femminile si ritroverà a Coverciano per iniziare la preparazione in vista del decisivo match di qualificazione agli Europei del 2022 contro Israele, che si disputerà mercoledì 24 febbraio (ore 17.30, diretta su Rai2) allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

La Ct Milena Bertolini, preso atto dell'indisponibilità di Alia Guagni che nel match giocato ieri con l'Atletico Madrid ha riportato una lesione muscolare alla gamba destra, ha deciso di escluderla dalla lista delle convocate. Al suo posto è stata chiamata Martina Zanoli, che proprio oggi avrebbe dovuto raggiungere il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per il raduno dell'Under 19. Per il difensore della Fiorentina, classe 2002, si tratta della prima convocazione in Nazionale maggiore. (ANSA).