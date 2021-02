La carriera di Amendola in antologica a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 08 FEB - Una mostra che porta in scena la bellezza, quella inaugurata a Palazzo Buontalenti di Pistoia, 'Aurelio Amendola. Un'antologia. Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri', grande esposizione curata da Paola Goretti e Marco Meneguzzo e dedicata al maestro della fotografia, interprete per eccellenza dell'opera di Michelangelo e narratore del contemporaneo attraverso i suoi celebri ritratti di artisti.

L'antico, l'antichissimo, l'avanguardia e il contemporaneo, gli happening degli anni '70, gli atelier, il dedalo delle amicizie e delle collaborazioni. Con la mostra antologica dedicata a un maestro della fotografia italiana, visitabile fino al 25 luglio, la Fondazione Pistoia Musei porta in scena nelle sue sedi, Palazzo Buontalenti e l'Antico Palazzo dei Vescovi, la bellezza raccontata in quasi 300 immagini.

La mostra della Fondazione Pistoia Musei vuole essere anche un omaggio alla carriera di un autore di grande intensità, capace di trasformare elementi naturali in metafore di sensualità e carnalità, saldamente ancorato al contesto culturale toscano e alla sua Pistoia in particolare, non soltanto artista del genius loci ma interprete del genio universale.

L'esposizione si articola in due grandi parti - Antico e Contemporaneo - legate da continui rimandi figurativi, che ripercorrono oltre 60 anni di attività e tutti i generi nei quali l'autore si è sperimentato, approfonditi da specifiche sezioni. Si tratta della prima esposizione che raccoglie la quasi totalità della produzione di Amendola, offrendo al pubblico l'opportunità di ammirarne la coerenza figurativa, il legame con la tradizione classica, con la storia dell'arte e della fotografia, con i grandi maestri contemporanei. (ANSA).