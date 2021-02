Nave incagliata contro gli scogli del porto di Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 06 FEB - Incidente nel porto di Livorno per una nave cargo porta contenitori della compagnia Msc che stamani è andata a incagliarsi sotto il faro principale dello scalo. Si tratta della porta-container 'Msc Aniello', 260 metri di lunghezza che, come spiegano dall'Avvisatore Marittimo del porto, era proveniente da Genova e durante la manovra di ingresso invece di accostare a sinistra imboccando il canale dedicato, per cause da verificare è andata dritta contro gli scogli che sono a protezione del faro principale rimanendo, appunto, incagliata. Sul posto sono subito intervenuti tre rimorchiatori della ditta Neri per effettuare le operazioni di disincaglio. La portacontainer è stata tolta dal fondale e rimorchiata alla banchina dove era previsto l'accosto e dove saranno fatte le stime degli eventuali danni a partire dallo scafo. (ANSA).