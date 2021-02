Coronavirus: Toscana conta altri 11 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 06 FEB - Con 708 nuovi casi - età media 45 anni - la Toscana registra dall'inizio dell'epidemia 137.950 contagi al coronavirus. Si contano purtroppo anche altri 11 decessi - 4 uomini e 7 donne con un'età media di 88,2 anni - che portano a 4.296 i deceduti.

Il tasso di positività è praticamente lo stesso rispetto a ieri - 4,2 contro il precedente 4,15 -, i ricoveri sono in aumento: sono 752 (4 in più rispetto a ieri), di cui 109 in terapia intensiva (4 in più).

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 123.389 (89,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.265, +1,7% rispetto a ieri. Ci sono poi 9.513 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (169 in più rispetto a ieri, più 1,8%). Sono 21.874 (763 in più rispetto a ieri, più 3,6%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle vaccinazioni, alle 12 di oggi ne sono state effettuate complessivamente 144.758, 5.970 in più rispetto a ieri (+4,3%). (ANSA).