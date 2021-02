In auto cuccioli bulldog per vendita illegale, denunciati

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Trasportavano sulla loro auto quattro cuccioli di bulldog francese, in precario stato di salute e sistemati in contenitori non adatti. Per questo un 27enne italiano e un 31enne straniero sono stati denunciati ieri dai carabinieri, che li hanno fermati per un controllo nella zona di Scandicci (Firenze). Dovranno rispondere dei reati di maltrattamento e traffico di animali da compagnia. Secondo quanto accertato, i bulldog, poi affidati al servizio veterinario della Asl per le cure del caso, sarebbero stati destinati alla vendita illegale. (ANSA).