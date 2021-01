Giorgio memoria: visite guidate Memoriale italiano Auschwitz

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - In occasione del Giorno della memoria - che cade il 27 gennaio - il Memoriale italiano di Auschwitz apre a Firenze le sue porte "fisiche e digitali. Il 25 e il 29 gennaio (alle 9:30, 10:30 e 11:30) sarà possibile visitarlo, approfondendo vicende e temi "legati alla storia delle deportazioni e facendo esperienza diretta dell'opera, vera installazione immersiva voluta dall'Aned, inaugurata nel 1980 nel Blocco 21 di Auschwitz in onore degli italiani caduti nei campi di sterminio e poi trasferita e 'rinata' a Firenze nel 2019. Le visite - gratuite e su prenotazione - saranno svolte piccoli gruppi e in piena sicurezza, in ottemperanza con le norme anti-contagio.

Il 27, alle 17, sarà invece possibile fruire di un evento digitale dedicato al Memoriale italiano di Auschwitz: nell'ambito delle Mezz'ore d'arte che da mesi accompagnano, a distanza, il pubblico alla scoperta dei musei cittadini, l'appuntamento è specificatamente centrato sull'opera custodita a Firenze e su ciò che essa ha rappresentato e rappresenta per l'intera comunità. L'evento, condotto da Marco Salvucci, sarà gratuito e fruibile su prenotazione. (fino a esaurimento posti) su Zoom. (ANSA).