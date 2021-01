Dpcm, aperto a cena, terza multa a ristoratore Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - Terzo intervento delle forze dell'ordine a Firenze, ieri sera, nel ristorante Tito di via Baracca, di proprietà di Momi El Hawi, uno degli organizzatori della protesta #Ioapro1501 contro le limitazioni anti-Covid dei Dpcm. Ieri sera intorno alle 20 la polizia ha trovato il locale nuovamente aperto: all'interno 12 persone che stavano cenando, tutte sanzionate con una multa da 400 euro, così come il titolare. Disposti anche cinque giorni di chiusura per il locale, che si sommano ai cinque comminati nel corso di un controllo effettuato la sera precedente.

Nella serata di mercoledì infatti nel ristorante sono state trovate 31 persone che stavano cenando. Il titolare, che da circa due mesi non chiude a dispetto della multe, era stato sanzionato anche il 15 gennaio scorso, nella serata clou della contestazione #Ioapro1501, per essere rimasto aperto a cena violando le norme anti Covid. (ANSA).