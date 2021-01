Coronavirus: Toscana;altri 10 decessi,tasso positività 4,9%

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - Con 446 nuovi positivi, età media 45 anni circa, su 9.053 tamponi in Toscana il tasso di positività torna al 4,9%, stesso dato di mercoledì scorso. Il report odierno sull'andamento della pandemia registra poi altri 10 decessi - 4 uomini e 6 donne con un'età media di 84,1 anni - che portano il dato complessivo di pazienti Covid morti a 3.940.

Da inizio pandemia sono invece 127.010 i contagiati. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 114.472 (90,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 8.598, -1% rispetto a ieri.

Sempre in calo il numero delle persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid: oggi sono complessivamente 844, 11 in meno rispetto a ieri, - 1,3%), 129 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri, meno 2,3%).

Complessivamente, 7.754 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (76 in meno rispetto a ieri, meno 1%). Sono 12.164 (147 in più rispetto a ieri, più 1,2%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle vaccinazioni - la campagna è stata avviata dal 27 dicembre - alle 12 di oggi in Toscana ne sono state effettuate complessivamente 60.789 vaccinazioni, 3.566 in più rispetto a ieri (+6,2%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 5/a° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 70,8% delle 85.870 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 1.630 per 100mila abitanti (media italiana: 1.611 per 100mila). (Asl Centro 3.244, Nord Ovest 5.252, Sud Est 3.668). (ANSA).