Maltempo: in Toscana codice giallo per vento e neve

(ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - Un codice giallo per neve e vento in Toscana, a partire dalla mezzanotte di oggi, sabato 9 gennaio e fino alla mezzanotte di domani, è stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile.

Un'area di bassa pressione favorisce l'afflusso di aria fredda sulla nostra penisola pertanto oggi, si prevede, spiegano dalla Sala operativa, vento in rinforzo da nord-est con raffiche localmente forti sulle zone di pianura del medio Valdarno, in particolare allo sbocco delle valli, sulla costa centro-meridionale e sulle colline grossetane e aretine; localmente molto forti sui crinali Appenninici e relative zone sottovento. Domani venti da moderati a forti con raffiche localmente molto forti in Appennino specie sui crinali e sottovento, forti sull' Arcipelago, sulla costa centro meridionale e sui rilievi, localmente forti altrove in particolare allo sbocco delle valli. Dal pomeriggio di oggi possibilità di deboli nevicate sull'Amiata oltre i 500-700 metri e sull'Appennino aretino oltre i 300-400 metri. Domani in mattinata, deboli nevicate sull'Appennino aretino oltre i 300 metri, specie sui versanti orientali. Nel corso della mattina deboli nevicate sulle province di Arezzo, Siena, Grosseto e occasionalmente su Appennino fiorentino oltre i 300-400 metri di quota. (ANSA).