Cipresso cade su strada e travolge vigile del fuoco, ferito

(ANSA) - PISA, 01 GEN - Un vigile del fuoco di 62 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi mentre stava lavorando alla rimozione di un grosso cipresso reso pericolante dal maltempo degli ultimi giorni e minacciosamente inclinato sopra la strada provinciale in località Filettole, nel comune dì Vecchiano (Pisa). Durante le operazioni il tronco dell'albero ha investito l'uomo che è stato trasferito con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Pisa.

Il sindaco di Vecchiano, che è anche presidente della Provincia, Massimiliano Angori, si è subito messo in contatto con il comandante dei Vvf per seguire gli aggiornamenti delle condizioni del ferito. "Per fortuna le sue condizioni non sono gravi - ha affermato in un post sulla pagina Facebook del Comune - e gli facciamo i migliori auguri per una pronta ripresa. Nel frattempo la situazione di pericolo per la viabilità provinciale è stata completamente ripristinata con la rimozione del cipresso". (ANSA).