Covid: Giani, in Toscana altri 929 nuovi positivi

(ANSA) - FIRENZE, 03 DIC - I nuovi casi positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 929 su 14.469 tamponi molecolari e 3.492 test rapidi effettuati. Lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in un post su Facebook.

Rispetto a ieri è cresciuto sia il numero dei tamponi (erano 13.549) sia quello dei nuovi positivi (erano 776). "Ringrazio tutte le volontarie e i volontari che si impegnano ogni giorno - ha dichiarato Giani - il nostro sistema sanitario regionale non può fare a meno del loro generoso contributo". (ANSA).