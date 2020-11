Maradona, omaggio artista Jorit con striscione a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 NOV - Uno striscione bianco di grandi dimensioni con la scritta nera 'Hasta sempre Diego', appeso sul murales dedicato ad Antonio Gramsci in via Canova a Firenze. E' questo il modo in cui l'artista Jorit ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona, mentre è intento a terminare un murales nel capoluogo toscano.

Lo street artist Jorit è anche l'autore di uno dei più celebri ritratti di Maradona a Napoli: il maxi murales realizzato su un palazzo di San Giovanni a Teduccio, che ritrae il grande calciatore con due strisce rosse sulle guance, tratto distintivo delle opere di Jorit. (ANSA).