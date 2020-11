Covid: Giani, 1.351 nuovi positivi, 17mila tamponi fatti

(ANSA) - FIRENZE, 26 NOV - I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.351 su 16.999 tamponi molecolari e 2.623 test rapidi effettuati: lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione, in un post su Facebook.

I numeri sono più alti di ieri, quando erano stati registrati 986 nuovi positivi su 14.843 tamponi molecolari e 3.027 test rapidi.

Giani ha allegato oggi al suo post una foto delle donne al lavoro nel reparto di oncologia medica dell'Ospedale San Jacopo di Pistoia, che espongono cartelli con la scritta "#no alla violenza sulle donne, #sì alla prevenzione". "La violenza di genere va combattuta sempre, tutti i giorni dell'anno", ha scritto Giani, sottolineando che "la prevenzione dei tumori femminili prosegue anche durante l'emergenza!". (ANSA).