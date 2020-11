Covid:in Toscana 6,6% incidenza positivi ma altri 67 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - In Toscana sono 986 i nuovi casi Covid, età media 50 anni, a fronte di 14.843 tamponi, con un'incidenza dei positivi che scende al 6,6% rispetto all'8,1 di ieri ma fanno un balzo i decessi: più 67 nella rilevazione diffusa oggi dalla Regione che comunque precisa che alcune morti comunicate agli uffici nelle ultime 24 ore sono avvenute nelle settimane scorse. Di questi nuovi decessi 33 sono uomini e 34 donne, età media di 82,6 anni. In totale da inizio epidemia sono stati 2.378 i pazienti deceduti di cui oltre la metà - 1.213 - in meno di due mesi dall'1 ottobre (quando erano 1.165) a oggi.

In totale invece da inizio epidemia la Toscana registra 97.976 contagiati.

I guariti sono in totale 46.318 (47,3% dei casi) con un più 5,3% rispetto a ieri. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.494.998. Gli attualmente positivi sono oggi 49.280, -2,8% rispetto a ieri. Scendono ancora anche i ricoverati: sono 2.040, 27 in meno rispetto a ieri, di cui 286 in terapia intensiva (10 in meno).

Complessivamente, 47.240 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.399 in meno rispetto a ieri, meno 2,9%). Sono 47.353 (2.257 in meno rispetto a ieri, meno 4,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

(ANSA).