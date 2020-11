Coronavirus: in Toscana altri 1.929 nuovi casi e 51 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - In Toscana sono 94.705 i casi di positività al Coronavirus, 1.929 in più rispetto a ieri e si registrano 51 nuovi decessi: 25 uomini e 26 donne con un'età media di 85,5 anni.

I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 6,1% e raggiungono quota 39.765. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.457.791, 17.481 in più rispetto a ieri, di cui l'11% positivo.

Sono invece 7.590 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.246 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 52.724, -0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.083 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 298 in terapia intensiva (2 in più). L'età media dei 1.929 casi odierni è di 50 anni circa . La Toscana si trova al 7/o posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 2.539 casi per 100.000 abitanti (ANSA).