Covid: si 'sdoppia' pronto soccorso ospedale Meyer Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze si allarga con l'allestimento di due grandi prefabbricati, riorganizzando ambienti e percorsi per gestire ancora meglio i percorsi separati dei pazienti con sintomi Covid, e potenziando la sua capacità di effettuare tamponi. A visitare la nuova struttura, questa mattina, sono stati il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'assessore regionale per il diritto alla salute Simone Bezzini e il rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei.

Giani, nell'occasione, ha lodato "l'efficienza di un'organizzazione ospedaliera sempre all'avanguardia e sempre capace di mettere in atto soluzioni creative per la migliore presa in carico dei suoi piccoli pazienti", ribadendo l'intenzione di "rafforzare la campagna di tracciabilità portata avanti dalla Toscana con numeri importanti, con un obiettivo ben preciso: spezzare la catena dei contagi in ogni territorio.

Questo sarà possibile con l'aiuto di tutti - ha aggiunto -, nessuno escluso, e comportandoci tutti con senso di responsabilità". (ANSA).