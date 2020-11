Coronavirus:in Toscana al momento contagiati in quasi 54.000

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - Altri 2.433 nuovi casi di Covid - età media 47 anni - in Toscana (+2,9%), regione che registra in questo momento complessivamente 53.851 positivi. Lo rende noto la Regione spiegando anche che i ricoverati in ospedale salgono a 2.061, 53 in più rispetto a ieri (+2,6 %), di cui 284 in terapia intensiva (10 in più, pari al 3,6 per cento). E purtroppo si registrano altri 36 decessi - 19 uomini e 17 donne, età media 83 anni e mezzo - che portano il totale dei pazienti morti a 1.915. In totale da inizio pandemia le persone che sono entrate in contatto con il virus arrivano invece ad 81.836. I guariti rispetto a ieri crescono del 3,4 per cento e sono da inizio pandemia 26.070.

Esclusi i tamponi di controllo, il 37,4 per cento dei soggetti testati è risultato positivo. Con gli ultimi esami salgono a 1 milione e 347.451 i tamponi eseguiti in Toscana dall'inizio dell'emergenza sanitaria a febbraio: 15.527tamponi in più rispetto al precedente bollettino, di cui il 15,7 per cento è risultato positivo, 864 i test rapidi. I nuovi casi sono il 3,1 per cento rispetto al totale del giorno precedente.

La maggior parte dei contagiati continua a essere curata a casa o negli alberghi sanitari, perché presenta sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o perché priva di sintomi: si tratta di 51.790 persone (1.490 in più nelle ultime ventiquattro ore, più 3 per cento). Salgono a 44.297 le persone a loro volta isolate perchè contatti di positivi. (ANSA).