Giani, amarezza Toscana 'rossa', dati in miglioramento

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - "Ho avuto comunicazione dal ministro Speranza che la Toscana è in zona rossa. Provo sorpresa e di amarezza perché vedevo che negli ultimi giorni i dati tendevano a un lieve miglioramento. Sono uomo delle istituzioni e rispetterò quanto deciso dal governo. Sono sorpreso e amareggiato perché i dati valutati dal Cts vanno dall'1 all'8 di novembre. Oggi la Toscana si trova davanti una situazione di lieve miglioramento. Sono convinto che ce l'avremmo potuta fare anche senza dover passare a zona rossa". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel corso di una diretta Facebook.

"Subire provvedimenti molti restrittivi per dati acquisiti dall'1 all'8 novembre non so se sia la cosa migliore - ha aggiunto Giani -. Oggi in Toscana il dato Rt è in graduale appiattimento. Dall'1 all'8 è cresciuto e dal 9 novembre i dati sono leggermente discendenti, tendenti alla stabilizzazione. Ci siamo impegnati per gli alberghi sanitari, per offrire altri 750 posti Covid per alleggerire gli ospedali. Abbiamo dati positivi per il tracciamento: con i 500 assunti nell'Asl Toscana centro il tracciamento dei contattati è al 71%, sulla costa siamo al 46% e addirittura al 97% nell'Asl Toscana sud est. Nel complesso il 65% dei positivi è tracciato nei contatti che ha avuto". Il governatore ha ricordato che "abbiamo superato il muro dei 18500 tamponi giornalieri, di questi il 13,5% è risultato positivo. Il 2 di novembre era il 16,72%. Questo è un dato di tendenza che mostra che il contagio, anche se leggermente, si allenta. Per quanto riguarda i contagiati il 30 ottobre erano 2700, oggi 2478. Dopo una forte sofferenza di tutti i dati tendevano a una graduale stabilizzazione e quindi un miglioramento". (ANSA).