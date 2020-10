Fotografia: in mostra fatti e personaggi ultimo 900 a Pisa

(ANSA) - PISA, 31 OTT - Con la mostra 'L'ultimo Novecento.

Pisa: eventi e personaggi di un fine secolo", visitabile fino al 14 febbraio 2021, si conclude a Palazzo Blu di Pisa la rievocazione della vita in città dal dopoguerra in poi, attraverso le immagini tratte dall'archivio fotografico di Luciano Frassi, storico fotoreporter pisano che in alcuni decenni di attività sul campo ha documentato i tanti momenti importanti della vita a Pisa.

'L'ultimo Novecento' racconta gli ultimi trent'anni del secolo scorso, caratterizzati da eventi, documentai dalle foto in mostra, come l'allarme per la stabilità della Torre Pendente e l'avvio dei lavori che si concluderanno con il suo consolidamento o la straordinaria avventura del Pisa di Romeo Anconetani. È poi in quel periodo, nel giugno del 1989, che Pisa si arricchisce di una grande opera di arte contemporanea, la più importante fra quelle realizzate in città nel XX secolo, destinata ad assumere una fama internazionale: il murale di Keith Haring intitolato Tuttomondo. Ma sono anche gli anni delle violenze di piazza, dello stragismo organizzato dai gruppi di estrema destra e del terrorismo di sinistra. Ma in mostra ci sono anche le foto di Papa Giovanni Paolo II che nel settembre del 1989 trascorrerà un'intera giornata a Pisa, cogliendo l'occasione per riabilitare Galileo Galilei e il suo contributo alla scienza moderna.

La mostra, come le altre realizzate dall'archivio Luciano Frassi - sugli anni Cinquanta, sull'alluvione del '66, sul Sessantotto e gli anni Sessanta - è curata dal giornalista Giuseppe Meucci e dallo storico dell'arte Stefano Renzoni. (ANSA).