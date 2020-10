Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Balzo dei nuovi casi in Toscana: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati ben 2.765 in più - età media 45 anni circa - a fronte dei 1.966 conteggiati ieri, per un aumento pari al 7,1%. Il precedente record giornaliero era stato il 26 ottobre, con 2.171 casi. Ci sono stati anche 10 altri decessi. In totale da inizio epidemia si contano 41.723 contagi e 1.320 decessi. Con oggi la Toscana scala un altro posto nella classifica della numerosità di casi, diventando 8/a con circa 1.119 contagi per 100.000 abitanti. Aumentano anche i tamponi eseguiti: hanno raggiunto quota 1.074.698, 17.834 in più rispetto a ieri. Su 10.964 soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), il 25,2% è risultato positivo. I ricoverati sono 1.160, + 67 rispetto a ieri, di cui 153 in terapia intensiva (16 in più).

Intanto la Fp Cgil lancia l'allarme per gli ospedali fiorentini e chiede assunzioni subito. "Da una settimana tutti i presidi ospedalieri della zona fiorentina e della Usl Toscana Centro - spiega il sindacato - sono investiti in pieno dall'ondata di ricoveri Covid che sta mettendo in ginocchio l'intero sistema ospedaliero. I reparti Covid sono pieni da giorni in tutti i presidi ospedalieri, l'apertura di nuovi posti letto (16 a Torregalli, 10 a Ponte a Niccheri) risulta impossibile a causa della mancanza di personale infermieristico e Oss". Di "situazione molto preoccupante" che "diventa, giorno dopo giorno, sempre più critica" parla il ds dell'Aou senese Roberto Gusinu, presentando il piano di emergenza per l'accoglienza dei pazienti Covid-19 all'ospedale delle Scotte, con l'espansione fino a 180 posti letto: attualmente sono 70 i ricoverati di cui 8 in terapia intensiva. "Grazie alla collaborazione del Comune di Siena, stiamo valutando la possibilità di attivare un check-in pre-triage nell'area comunale esterna all'ospedale" ha aggiunti il dg Valtere Giovannini. (ANSA).