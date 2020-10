Comuni: Firenze; in giunta Albanese (Pd) e Meucci (Iv)

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - Benedetta Albanese (Pd) ed Elisabetta Meucci (Italia Viva) entrano nella giunta comunale di Firenze per sostituire Cristina Giachi e Andrea Vannucci, eletti in consiglio regionale nelle liste del Pd alle ultime elezioni amministrative. La giunta è adesso composta da 5 donne e 5 uomini, con la conferma di una donna nel ruolo di vicesindaca: a Giachi subentra l'assessore Alessia Bettini, che ha anche le deleghe a partecipazione, beni comuni, cittadinanza attiva, manutenzione e decoro.

Ad Albanese vanno le deleghe su casa, lavoro, formazione professionale, diritti e pari opportunità, sicurezza urbana; a Meucci vanno università e ricerca, protezione civile, avvocatura, anagrafe, lavori pubblici. Al Consiglio comunale di lunedì prossimo, si legge in una nota, oltre a illustrare il nuovo assetto della giunta il sindaco Dario Nardella presenterà quattro nuovi consiglieri speciali: Nicola Armentano (coordinatore della Conferenza permanente sulla salute dell'area fiorentina), Mimma Dardano (lotta alle dipendenze, corretti stili di vita, nuove povertà post-Covid), Enrico Conti (statistica), Michele Pierguidi (tradizioni popolari). (ANSA).