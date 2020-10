Arte: performance ispirate principi Costituzione a Prato

(ANSA) - PRATO, 23 OTT - Arte e progetti di coesione sociale s'incontrano nella zona più difficile di Prato, spesso attraversata da tensioni e difficoltà nella convivenza. E' 'Laboratorio Soccorso - 12 Spazi x 12 Principi fondamentali', progetto diffuso di Giacomo Zaganelli nel quartiere multietnico del 'Soccorso' (che prende il nome dalla chiesa di Santa Maria del Soccorso, a sud della città), curato da Stefania Rinaldi e organizzato da Circuito urbano temporaneo.

Si tratta di 12 interventi - azioni, performance, video, installazioni - ciascuno ispirato da uno dei 12 principi fondamentali della Costituzione Italiana, ambientati in altrettanti spazi privati e pubblici del quartiere: alcuni vissuti, altri chiusi, sfitti e inutilizzati, riaperti per l'occasione. L'evento pubblico è visitabile da oggi a domenica.

Sarà fruibile semplicemente passeggiando nel quartiere nel pieno rispetto del protocollo vigente in merito alla normativa anti Covid19.

"Se da un lato gli effetti provocati dalla pandemia stanno portando la società attuale a guardare al mondo digitale e tecnologico con sempre maggiore attenzione e interesse, - recita la nota che introduce al laboratorio - dall'altro hanno fatto comprendere quanto urgente sia la questione di una riappropriazione dei rapporti umani in termini di solidarietà, partecipazione e comunità e quanto necessaria sia la promozione di una progettualità capace di rimettere al centro dei processi quotidiani l'uomo come essere sociale". (ANSA).