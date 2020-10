'Pesca' soldi da cassette offerte in chiesa Prato, arrestato

(ANSA) - PRATO, 22 OTT - Si era attrezzato per rubare le banconote all'interno delle cassette delle offerte delle chiese a Prato, utilizzando un sistema ingegnoso: un metro/nastro rigido e più aste metalliche, alle quali apponeva nastri biadesivi ad una delle estremità con cui riusciva a 'pescare' dagli offertori il denaro cartaceo. I furti delle questue si susseguivano da mesi soprattutto nella parrocchia S. Caterina De Ricci, dove l'uomo, un 50enne pratese già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato oggi dai carabinieri dopo l'ennesimo episodio.

L'uomo era stato anche immortalato più volte dalle telecamere di sorveglianza della chiesa. Il parroco da tempo tollerava questi episodi attribuendoli a persone bisognose, tanto da lasciare dei messaggi scritti in chiesa per invitare il ladro a desistere e di farsi avanti, in caso di effettivo bisogno, per essere aiutato. Il 50enne ha tuttavia continuato la sua attività. Nella sua abitazione i militari hanno trovato un elenco con tutte le chiese aperte al pubblico di Prato con relativi orari delle messe. Per l'uomo sono scattate le manette ma è subito tornato libero e risponderà prossimamente al giudice del suo operato. (ANSA).