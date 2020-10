Regioni, Giani vara Giunta a 8 assessori, Saccardi(Iv) è vice

(ANSA) - FIRENZE, 21 OTT - E' Stefania Saccardi (Iv), che ricoprirà il ruolo di vicepresidente, l'ottavo e ultimo rappresentante della Giunta del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Lo ha annunciato lo stesso governatore in apertura di seduta dell'Assemblea toscana, iniziata con oltre un'ora di ritardo.

Giani ha poi specificato che l'attribuzione delle deleghe agli otto assessori sarà annunciata domani. Il nodo della presenza di Italia Viva in Giunta, che ha tenuto in stallo la formazione decisiva della squadra del governo regionale, si sarebbe sciolto a pochi minuti dall'inizio della seduta, al termine di una riunione del Partito democratico alla presenza dello stesso Giani, dei consiglieri regionali Dem, e della segretaria toscana Simona Bonafé. (ANSA).