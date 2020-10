Stabile rischia crollo, evacuate 20 case

(ANSA) - PISA, 15 OTT - I vigili del fuoco di Pisa hanno evacuato stasera 20 appartamenti di un condominio alla periferia della città perché il camminamento di accesso ai portoni si è danneggiato con caduta di intonaco e mattoni nel sottostante piano interrato. Lo hanno reso noto i pompieri. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di stato, la polizia municipale, la protezione civile del Comune e il 118 per assistere le persone evacuate, tra le quali una in grave stato di obesità. I vigili del fuoco dopo un lungo sopralluogo iniziato intorno alle 19 hanno richiesto valutazioni approfondite e un intervento di messa in sicurezza. Quindi è scattato l'ordine di evacuazione in serata. Al momento è in corso il recupero dei beni di prima necessità da parte delle persone. (ANSA).