Musica: concerto straordinario Cecilia Bartoli al Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Concerto straordinario di canto, 'Omaggio a Farinelli', di Cecilia Bartoli l'8 ottobre al Teatro del Maggio musicale fiorentino: per il celebre mezzosoprano si tratta di un ritorno a Firenze dopo 28 anni. Bartoli, spiega la Fondazione lirica, ha accettato l'invito del sovrintendente del Maggio Alexander Pereira: la data si inserisce in un breve tour che partendo da Vienna il 4 ottobre toccherà Versailles il 10 e Tolosa il 13. In 'Omaggio a Farinelli' composizioni di Händel, Porpora, Hasse, Telemann, Vivaldi: il programma contempla arie - e musiche - da Ariodante, Il trionfo del tempo e del disinganno, Giulio Cesare in Egitto, Amadigi di Gaula, Orlando Furioso, Rinaldo, con l'Orchestra Les Musiciens du Prince diretta da Gianluca Capuano.

"Il Teatro del Maggio è partito con molta attenzione ma anche con determinazione e decisione con la sua attività e ha annunciato una stagione importante e intensa" e "ora - spiega Pereira - questa meravigliosa sorpresa con la meravigliosa Cecilia Bartoli. Sono molto felice che abbia accettato e che possa ritornare a Firenze per testimoniare assieme a noi che il Teatro vive e prosegue nella sua strada e che la musica sia una specie di salvataggio dalle problematiche di questi tempi".

Pereira ricorda anche che nei giorni in cui Cecilia si esibirà a Firenze "avremo l'importantissimo concerto diretto da Zubin Mehta per festeggiare i 50 anni dal suo debutto al Festival: dirigerà 'La creazione' di Haydn con Hanna-Elisabeth Müller, Patrick Grahl, Michael Volle. Saranno poi in corso le recite di Nabucco con un cast strepitoso con Placido Domingo, Maria José Siri, Fabio Sartori e Alexander Vinogradov. Con Cecilia Bartoli abbiamo alcuni progetti il primo dei quali è il suo invito al Maggio a Salisburgo al Festival di Pentecoste dove porteremo un concerto con il Coro e l'Orchestra e la Tosca di Puccini, diretta da Zubin Mehta nella quale si è ritagliata un ruolo cameo: sarà il pastorello che fu il suo primo ruolo in assoluto quando era ancora una bambina di 9 anni". (ANSA).