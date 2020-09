Falsi: sequestrate 11mila mascherine con griffe contraffatte

(ANSA) - PRATO, 25 SET - La guardia di finanza di Prato ha sequestrato 11mila mascherine facciali che riportavano l'effige di famose griffe della moda: erano tutte false. L'operazione è scattata in seguito al controllo di una pattuglia di finanzieri che hanno fermato un furgone che transitava nell'area del Macrolotto uno, la Chinatown industriale nella zona sud di Prato. Nel vano sono state trovate mascherine semilavorate in tessuto, con impressi i disegni e i loghi registrati da importanti brand. Alla guida un 37enne cinese, residente a Prato, rappresentante legale di una società con sede sempre a Prato: l'uomo, secondo quanto spiegato dalle fiamme gialle, non sarebbe stato in grado di fornire indicazioni circa la provenienza e la destinazione della merce, nè di esibire le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo dei marchi registrati.

La perquisizione, estesa ai locali dell'azienda, ha poi fatto rinvenire e sequestrare le 11mila mascherine. Il 37enne è stato denunciato per i reati di contraffazione e ricettazione. Le indagini proseguono al fine di ricostruire l'intera filiera del falso e per gli approfondimenti degli aspetti di natura fiscale.

(ANSA).