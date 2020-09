Uffizi: in autunno trittico mostre superstar

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - Trittico di mostre top per l'autunno delle Gallerie degli Uffizi di Firenze che propone una rassegna sul ruolo della donna nell'antichità romana, un'opera di Joseph Wright of Derby appena arrivata la notte scorsa da Londra e la mostra dedicata al Ritratto di Papa Leone X con i due nipoti, opera di Raffaello appena tornata dalle Scuderie del Quirinale dove è stato una delle star della mostra per il cinquecentenario della morte dell'Urbinate. "Queste tre iniziative si collocano bene nella filosofia espositiva degli Uffizi - spiega il direttore Eike Schmidt - La mostra sulle donne romane è infatti la decima negli ultimi anni che noi dedichiamo a temi femminili; le altre due si collegano invece all'argomento della ricerca e delle scienze naturali, con un approccio multidisciplinare che va a tutto vantaggio delle competenze umanistiche". 'Wright of Derby. Scienza ed arte', sarà visitabile dal 6 ottobre 2020 al 24 gennaio 2021; 'Raffaello e il ritorno del Papa Medici: restauri e scoperte', a Palazzo Pitti dal 27 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 e 'Imperatrici, matrone, liberte Volti e segreti delle donne romane' agli Uffizi dal 3 novembre 2020 all'11 aprile 2021.

