Vino: Consorzio Chianti, sarà vendemmia eccezionale

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - Meno ma ottimo. Si preannuncia così il Chianti dell'annata 2020. Le aziende, che sono nel pieno della vendemmia, alcune a metà e altre già al termine, sono soddisfatte: "E' una vendemmia favolosa: la produzione di vino è minore rispetto agli altri anni, ma la qualità è ottima", afferma Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti.

"La vendemmia sta proseguendo bene, speriamo che il tempo ci assista anche per i prossimi dieci giorni, poi potremo brindare". Un calo della produzione era nei programmi. "Avevamo deciso di ridurla del 20% per garantire un equilibrio di mercato, mantenere i prezzi dello sfuso e la remuneratività per le imprese, ma poi non c'è stato bisogno che gli agricoltori facessero nessun intervento nelle vigne", riprende. Ci ha pensato la natura: sulle viti quest'anno sono maturati meno grappoli, così la diminuzione è stata spontanea. Segnali positivi arrivano anche dal mercato. (ANSA).