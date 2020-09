Auto contro tir nel Pisano, un morto

(ANSA) - PONTEDERA, 10 SET - Un uomo è morto in seguito a un tamponamento tra un'auto e un tir avvenuto stamani intorno alle 6.15 sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno nel Pisano in direzione del capoluogo toscano.

Le cause dell'incidente sono tuttora al vaglio della polizia stradale mentre sul posto stanno ancora lavorando anche due squadre dei vigili del fuoco per rimuovere i veicoli incidentati. Il tratto stradale è attualmente chiuso al traffico.

Lo scontro è avvenuto tra Pontedera (Pisa) e Montopoli Valdarno (Pisa) in direzione di Firenze e per chi è diretto verso il capoluogo toscano è stata istituita l'uscita obbligatoria a Pontedera per consentire ai mezzi di soccorso di liberare la carreggiata. (ANSA).