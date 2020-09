Firenze dall'alto, riaprono torri S.Niccolò e della Zecca

(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - Riaprono al pubblico a Firenze, per tutto il mese di settembre, le torri e le porte cittadine: a partire da venerdì 4 settembre Torre San Niccolò sarà visitabile ogni settimana, dal lunedì al venerdì (con orario 16-19) mentre dal 5 settembre, nella stessa fascia oraria, sarà possibile accedere anche a Porta Romana (5/9 e 19/9) e Torre della Zecca (12/9 e 26/9).

Le visite guidate, a cura dei musei civici fiorentini e di Muse, sono aperte a tutti, a partire dagli otto anni: è obbligatoria la prenotazione allo 0552768224 o alla mail info@muse.comune.fi.it. I tour saranno svolti in sicurezza e in piccoli gruppi secondo un preciso protocollo di contenimento dell'emergenza epidemiologica: saranno sospesi in caso di pioggia e non saranno accessibili ai disabili motori. (ANSA).