Rapina in villa a Firenze, donna legata

(ANSA) - FIRENZE, 14 AGO - Rapina in una villa sulle colline di Firenze, nella zona di Careggi, in via dei Massoni. Una donna, sola in casa, è stata legata e chiusa in una stanza da tre rapinatori, almeno uno dei quali armato di coltello. Il bottino ammonterebbe a gioielli in oro e pietre preziose per un valore di migliaia di euro. Sull'episodio indaga la polizia. In base a prime ricostruzioni, ieri intorno alle 23 la donna si trovava nella terrazza che dà sul giardino della villa, quando i malviventi l'hanno raggiunta. Uno le avrebbe tappato la bocca per non farla gridare e l'avrebbe condotta in casa. Una volta dentro i rapinatori, tutti con guanti e volto coperto, l'avrebbero minacciata con un coltello costringendola a rivelare dove si trovava la cassaforte. Poi l'avrebbero portata nella camera da letto, legandole mani e piedi con una cintura di tessuto per poi chiuderla a chiave nella stanza. Per alcuni minuti la banda avrebbe quindi continuato a rovistare nelle stanze, per poi scappare col bottino. E' stata la stessa donna ad avvisare la polizia, quando, non sentendo più rumori provenire dalle altre stanza, è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto con un telefono che era in camera da letto.

