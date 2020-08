Sting e Zucchero tra pubblico 'Pietrasanta in Concerto'

(ANSA) - PIETRASANTA, 03 AGO - C'erano anche Sting e Zucchero ad applaudire ieri sera nel Chiostro di Sant'Agostino a Pietrasanta (Lucca) l'ultima serata di 'Pietrasanta in Concerto', rassegna internazionale di musica da camera diretta da Michael Guttman. La serata, che ha registrato il tutto esaurito, ha visto esibirsi Andrea Griminelli, flautista numero uno al mondo nonché grande amico di Sting e Zucchero, insieme alla violoncellista Jing Zhao, i pianisti Roberto Prosseda e Vanessa Benelli Mosell e il clarinettista Pierre Genisson, convocati tutti dallo stessoGuttman, protagonista anche sul palco con il suo violino.

La presenza tra il pubblico di Sting e di Zucchero, spiega una nota, giunti a Pietrasanta per assistere al concerto insieme alle loro consorti su invito di Griminelli, ha destato grande sorpresa e curiosità ed ha coronato di glamour la serata nel Chiostro, che si è conclusa con la standing ovation e lunghissimi applausi per gli artisti protagonisti. Una serata di musica anche all'insegna della solidarietà: per volere di Michael Guttman e del sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, i proventi del concerto, così come quelli di tutte le precedenti serate della rassegna, andranno in favore delle famiglie di Pietrasanta che si sono trovate in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. (ANSA).