Scontro furgone-tir, giovane muore in A1

(ANSA) - MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 31 LUG - Un 24enne è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30 in A1 tra Monte San Savino e Arezzo in carreggiata Nord: coinvolti un furgone, alla cui guida c'era la vittima, ed un mezzo pesante. Ferito anche il camionista, trasportato in codice giallo in ospedale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze da Arezzo e l'elisoccorso Pegaso. I due feriti sono stati subito soccorsi ma per il 24enne non c'è stato nulla da fare nonostante le cure immediate del personale del pronto soccorso di Arezzo. Stabile e fuori pericolo il camionista ricoverato ad Arezzo. Sul posto la polizia stradale di Arezzo e i vigili del fuoco. (ANSA).