Moda: Pitti Bimbo al via online con guardaroba estate 2021

(ANSA) - FIRENZE NOVA, 27 LUG - Dopo la fiera dedicata all'uomo è al via anche Pitti Bimbo 91 sul nuovo canale digitale con i saloni estivi di Pitti Connect che si chiuderà a ottobre 2020 portando aziende e addetti ai lavori verso gennaio 2021, quando fiera fisica e virtuale si integreranno l'una con l'altra. Come anticipato Out of the Blue è il tema dei saloni estivi, per Pitti Bimbo l'immagine della campagna è della fotografa coreana JeongMee Yoon: ritrae un bimbo-supereroe che sembra sorvolare un cielo composto da giochi, oggetti e abiti, tutti rigorosamente blu ed è tratta dal suo progetto The pink and blue project.

Nasce poi un nuovo progetto di Alessandro Enriquez che racconta le collezioni di alcuni stilisti con una giostra animata. E ancora tante pagine speciali in rete: c'è spazio per alcuni dei più famosi personaggi dei cartoni - Betty Boop, Braccio di Ferro, Olivia, Pisellino e Brutus - che scelgono i loro capi preferiti tra le collezioni dei brand presenti, poi The Hollywood room con il guardaroba dei figli di Hollywood, a cura del magazine Style Piccoli, e The Royal Room, con una stylist inglese che prova a definire l'ipotetico guardaroba dei figli di Kate e Meghan. Infine Mattel che festeggia i suoi 75 anni con Pitti Bimbo, creando una special edition - con illustrazione di Alessandro Enriquez - di Uno, il gioco di carte cult a livello mondiale. Saranno inoltre assegnati i premi della stampa internazionale ai progetti più innovativi e interessanti della moda bimbo. (ANSA).