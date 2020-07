Coronavirus: 15 nuovi casi in Toscana, cluster in Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - In Toscana sono 10.430 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso di tracciamento), di cui 7 riconducibili ad un cluster rilevato in Mugello, a Borgo San Lorenzo (Firenze) nel territorio dell'Asl Toscana centro che in totale ne registra 12. I nuovi casi sono lo 0,14% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 8.944 (l'85,8% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 410.136, 2.941 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 355, +3,5% rispetto a ieri. Penon si registrano poi decessi che sono in totale 1.131. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Complessivamente, 342 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (12 in più rispetto a ieri, più 3,6%). Sono 1.061, 79 in più rispetto a ieri con un incremento dello 8%, le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 13 (stabili rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). (ANSA).