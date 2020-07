Precipita da cresta, morto escursionista

(ANSA) - BAGNI DI LUCCA (LUCCA), 16 LUG - Un escursionista, Riccardo Ceccatelli, 64 anni di Prato, è morto in Garfagnana dopo esser caduto dalla cresta della Penna di Lucchio (1176 m.) nel comune di Bagni di Lucca. L'uomo era assieme ad un altro escursionista che l'ha visto cadere dalla cresta. La caduta, per circa 200 metri, è avvenuta lungo un pendio molto ripido caratterizzato da vegetazione fitta. Sul posto è intervenuto l'elicottero Pegaso 3 con il medico del 118 e la stazione di Lucca del Soccorso Alpino per agevolare il recupero con verricello della salma, che è tra la vegetazione. La salma è stata poi recuperata dalla squadra dei soccorritori alpini della stazione di Lucca con l'ausilio dell'elisoccorso che ha provveduto al trasferimento al campo sportivo di Lucchio. All'intervento hanno preso parte anche i vigili del fuoco del Comando di Lucca con il supporto del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) e del distaccamento di S.Marcello Pistoiese (PT). La salma è stata poi trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Lucca.