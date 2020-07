Diamanti altri due anni con australiani Western Utd

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Alessandro Diamanti sembra avere trovato la propria dimensione in Australia. Il fantasista nato a Prato, classe 1983 e con un passato anche in maglia azzurra, ha rinnovato per altre due stagioni con il Western United, il club dove gioca.

"Sono felice di proseguire la mia esperienza in questa società - le parole del toscano Diamanti -. L'allenatore, i dirigenti e i compagni mi hanno supportato dal mio arrivo fino a oggi, dandomi la possibilità di esprimere al meglio il mio calcio e concedendomi il privilegio di portare al braccio la fascia di capitano".

Il Western United è un club con sede a Melbourne, la squadra - che milita nella A-League - è allenata da Mark Rudan. (ANSA).