Bimbo cade in piscina e rischia annegare

Un bambino di quattro anni, della provincia di Livorno, ha rischiato di annegare dopo essere caduto nella piscina di un camping del lungomare cittadino.

Secondo quanto riportato dai soccorritori il bimbo sarebbe scivolato dentro la piscina mentre si trovava vicino al bordo, ingerendo molta acqua. Il piccolo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato subito soccorso dai volontari della Misericordia arrivati sul posto con un'ambulanza da Antignano e una da via Verdi con medico, che hanno praticato le manovre rianimatorie con la somministrazione di ossigeno prima di trasportarlo in ospedale dove è stato ricoverato in shock room.

