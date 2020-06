Zanardi: Malagò,simbolo dello sport, messaggio Papa pazzesco

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Voglio mandare un abbraccio forte ad Alex in questo momento, e' il simbolo di tutto lo sport e non solo di quello italiano"; ai microfoni di Sky Sport il presidente del Coni parla di Alex Zanardi. "Ho letto il messaggio che ha scritto il Papa per lui, commovente, pazzesco, eccezionale", ha aggiunto i n.1 del Coni commosso. (ANSA).