15enne salvato mentre nuota nel Serchio

(ANSA) - LUCCA, 19 GIU - Salvato nel fiume Serchio un 15enne rimasto bloccato dalle forti correnti d'acqua su un isolotto raggiunto mentre faceva il bagno con gli amici. E' successo presso località Monte San Quirico (Lucca) e per recuperarlo sono dovuti intervenire i vigili del Fuoco con elicottero e sommozzatori. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo insieme ad alcuni amici stava facendo il bagno nel fiume ed ha deciso di raggiungere una piccola isola nata al centro del Serchio. Una volta raggiunta, però si è accorto di non poter più tornare indietro a causa delle forti correnti che lo travolgevano a valle. Gli amici hanno quindi deciso di dare l'allarme. Alla fine il ragazzo è stato recuperato proprio con l'elicottero, che l'ha issato col verricello e portato a riva.

Il giovane spaventato, ma praticamente incolume, è stato preso in consegna dal 118. (ANSA).