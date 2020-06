Primo weekend riapertura Uffizi, in 8000 a museo e Boboli

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Oltre 8mila i visitatori registrati questo weekend nel complesso della Galleria degli Uffizi,a Firenze, il primo dalla riapertura del museo, che hanno visitato anche palazzo Pitti e il giardino di Boboli. In larga parte italiani, spiega una nota, i visitatori sono stati 8376: 4.663 alla Galleria delle Statue e delle Pitture, 3.254 nel Giardino di Boboli, e 459 in Palazzo Pitti. Ieri il picco più alto agli Uffizi con 2.106 presenze. "Sono numeri positivi - osserva il direttore Eike Schmidt - che testimoniano la grande voglia d'arte e di bellezza in questo delicato momento". (ANSA).