Coronavirus: un solo nuovo caso in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 04 GIU - Un solo nuova caso di Coronavirus registrato in Toscana rispetto ai dati diffusi ieri, che porta a 10.122 il totale dei contagiati in regione, con un aumento dello 0,01. Purtroppo si sono verificati altri quattro decessi - un uomo e tre donne, età media 89,5 anni - che portano a 1.059 il numero complessivo delle persone morte dall'inizio della pandemia. I guariti crescono del 1,1% e raggiungono quota 8.180 (l'80,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 262.762, 3.595 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.205. Gli attualmente positivi sono oggi 883, -9,2% rispetto a ieri.

Complessivamente, 794 positivi sono in isolamento a casa mentre altre 5.308 persone sono a loro volta isolate perchè contatti di contagiati. I ricoverati sono complessivamente 89 di cui 24 in terapia intensiva. Le persone complessivamente guarite salgono a 8.180: 977 clinicamente, 7.203 a tutti gli effetti.

